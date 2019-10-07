Александр Егоров: «В здравом уме и трезвой памяти заявляю: ВАР не вмешивался в удаление Кайо»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Краснодара» Кайю на 88-й минуте домашнего матча «быков» против «Спартака» в 12-м туре РПЛ (2:1). Арбитр Виталий Мешков показал красную карточку игроку хозяев на 88-й минуте — после чего возникли подозрения, что бригада нарушила протокол ВАР.

— ВАР не вмешивался в эту ситуацию. Простая ситуация. Арбитр не увидел эпизод и не зафиксировал нарушение. Первый помощник главного арбитра Усачев подал сигнал, вернулись назад и наказали игрока желтой карточкой. Я официально, находясь в здравом уме и свежей памяти заявляю: ВАР в эпизод не вмешивался, — сказал Егоров.

— Что случилось с рациями? Почему возникли помехи? Случалось ли подобное в других матчах с применением ВАР?

— Сбои бывают разные, волна ушла или еще что-то. Если помните, в эпизоде с первым голом Казарцев поправлял что-то. Это техника, бывает, что ломается.

— Перед матчем технику проверяют?

— У вас телефоны или компьютеры ломаются? Иногда случается, взял и сломался. Старый стал, или еще что-то. (Иван Торопцев)