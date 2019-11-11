Егоров назвал ошибочным решение судьи Турбина, показавшего вторую желтую карточку игроку «Рубина» Зуеву

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 16-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» (0:1) допустил ошибку, удаляя с поля полузащитника хозяев Александра Зуева на 45-й минуте встречи. В эпизоде, который произошел в концовке первого тайма, Зуев наткнулся на защитника бело-голубых Владимира Рыкова. Турбин счел, что игрок казанской команды нарушил правила и показал Зуеву желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

— По нашему мнению, вторая желтая карточка была показана ошибочно, — сказал Егоров. — Хочу прояснить ситуацию: Турбин, к сожалению, не видел того, что происходило и принимал решение после подсказки ассистента. Ассистент, скорее всего, не видел полной картины эпизода и неправильно донес информацию. Рыков сам выставил ногу, Зуев не виноват.

— А не следовало ли наказывать Рыкова за симуляцию?

— Нет, это не настолько вопиющий случай. Рыков не симулировал, он сфолил. (Иван Торопцев)

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