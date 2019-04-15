Александр Егоров: "Пусть Ахметов посмотрит значение слова убивать"

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров – о фразе полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую тот написал в своем Твиттере после судейства Сергея Лапочкина в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:3).
Главный арбитр встречи Лапочкин за шесть минут показал две желтых карточки защитнику красно-синих Мариу Фернандесу.
– Хотел бы обратиться к Ахметову, про посыл "нас убивают". Он игрок сборной, ему такие вещи говорить не очень красиво. Пусть посмотрит значение слова убивать. Не нужно поддаваться эмоциям. Они мешают думать. (Юлия Яковлева)
Так убивать нельзя 😱😱😱– Ilzat Akhmetov (@akhmetov77i) 13 апреля 2019 г.
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