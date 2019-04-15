Александр Егоров: "Пусть Ахметов посмотрит значение слова убивать"

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров – о фразе полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую тот написал в своем Твиттере после судейства Сергея Лапочкина в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга"​ (2:3).

Главный арбитр встречи Лапочкин за шесть минут показал две желтых карточки защитнику красно-синих Мариу Фернандесу.

– Хотел бы обратиться к Ахметову, про посыл "нас убивают". Он игрок сборной, ему такие вещи говорить не очень красиво. Пусть посмотрит значение слова убивать. Не нужно поддаваться эмоциям. Они мешают думать. (Юлия Яковлева)