Александр Егоров пригласил Михаила Грушевского на семинар по правилам игры

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров пригласил болельщика ЦСКА Михаила Грушевского на семинар по правилам игры.

– Хочу обратиться к Михаилу Грушевскому. Он сказал, что ждет ответа Егорова. Я с уважением к нему отношусь, приглашаю его 18-го числа в 15.00 в РФС, там будет проходить семинар по правилам игры для команд, которые претендуют на выход в ФНЛ, лицензирование для команд. В ответ, может, пришлет билеты на свой концерт. Если у него этот день занят, проведу для него приватный урок. (Юлия Яковлева)

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