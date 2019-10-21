Александр Егоров: «На повторе из-за ворот видно, что Иванович попадает Чернову рукой в шею. Пенальти в ворота «Зенита» назначен верно»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (6:1) Сергея Карасева назначить пенальти в ворота хозяев на 81-й минуте встречи.

В этом эпизоде защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович задел футболиста ростовчан Евгения Чернова, но контакт показался спорным.

— Есть классный повтор из-за ворот, который показывает, что Иванович, отмахиваясь, попадает по шее Чернову. Естественно, это пенальти, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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