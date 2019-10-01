Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.

— Для меня это 11-метровый удар, для всего нашего департамента. С другой стороны, есть протокол вар, определенные процедуры. С позиции того, что мы увидели после игры, нужно было назначить 11-метровый, — сказал Егоров журналистам.

— Это самый сложный момент за все 26 матчей с использованием ВАР в России, — добавил руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин. — Понятие очевидная ошибка достаточно размытое. Даже если вас здесь спросить, то могут быть разные мнения. То, что это пенальти, будет мало сомневающихся. Но то, насколько это все очевидно, вопросов будет чуть побольше. Проанализировав всю ситуацию, пообщавшись в сообществе, мы решили, что в подобной ситуации видеоассистенты должны были вмешаться. Даже не с точки зрения явной ошибки, а с точки зрения пропуска явного инцидента. В том моменте судья не видел, обращал внимания в целом на ситуацию. Соответствующее письмо в ИФАБ отправлено, чтобы понимание единой трактовки «очевидная ошибки» приходило к единому пониманию.(Александр Рогулев)