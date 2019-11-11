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Александр Егоров: «Мешков ошибся, не назначив пенальти в пользу «Спартака» в первом тайме»

14:00
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, что главный арбитр матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (2:0) Виталий Мешков ошибся, не назначив пенальти в ворота гостей за то, что защитник самарцев Виталий Лысцов сбил в собственной штрафной нападающего красно-белых Джордана Ларссона на 26-й минуте встречи.

— Это пенальти. Систему ВАР, которая работала в матче, обсуждать не могу, но по видео видно, что это 11-метровый удар. Мешков допустил ошибку, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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