Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги 16-го тура чемпионата России, а также рассказал, с кем из представителей клубов он общался по матчам тура.

— В целом, тур получился не самым удачным, но были и положительные моменты. Тем не менее, по факту мы огорчены, — сказал Егоров.

— Виктор Гончаренко вам не звонил после матча ЦСКА — «Сочи»?

— Нет, общался в этом туре с Василием Кикнадзе и Сергеем Галицким. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр