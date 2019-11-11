Александр Егоров: «Гончаренко не звонил мне после матча ЦСКА — «Сочи»
13:49
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги 16-го тура чемпионата России, а также рассказал, с кем из представителей клубов он общался по матчам тура.
— В целом, тур получился не самым удачным, но были и положительные моменты. Тем не менее, по факту мы огорчены, — сказал Егоров.
— Виктор Гончаренко вам не звонил после матча ЦСКА — «Сочи»?
— Нет, общался в этом туре с Василием Кикнадзе и Сергеем Галицким. (Иван Торопцев)
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