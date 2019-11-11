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Александр Егоров: «Гончаренко не звонил мне после матча ЦСКА — «Сочи»

13:49
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги 16-го тура чемпионата России, а также рассказал, с кем из представителей клубов он общался по матчам тура.

— В целом, тур получился не самым удачным, но были и положительные моменты. Тем не менее, по факту мы огорчены, — сказал Егоров.

— Виктор Гончаренко вам не звонил после матча ЦСКА — «Сочи»?

— Нет, общался в этом туре с Василием Кикнадзе и Сергеем Галицким. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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