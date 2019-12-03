РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Егоров: «Департамент судейства поддерживает решение арбитра Васильева не назначать пенальти в ворота «Крыльев»

14:49
Теги:

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Уфа» (0:1) Станислава Васильева не назначать пенальти в ворота хозяев в первом тайме.

На 22-й минуте встречи во время розыгрыша углового, защитник самарцев Никита Чернов столкнулся в своей штрафной с полузащитником уфимцев Вячеславом Кротовым. Эпизод остался без внимания со стороны судейской бригады.

— Мы поддерживаем решение арбитра Васильева продолжить игру в этой ситуации, — заявил Егоров. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир