Александр Егоров: «Департамент судейства поддерживает решение арбитра Васильева не назначать пенальти в ворота «Крыльев»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Уфа» (0:1) Станислава Васильева не назначать пенальти в ворота хозяев в первом тайме.

На 22-й минуте встречи во время розыгрыша углового, защитник самарцев Никита Чернов столкнулся в своей штрафной с полузащитником уфимцев Вячеславом Кротовым. Эпизод остался без внимания со стороны судейской бригады.

— Мы поддерживаем решение арбитра Васильева продолжить игру в этой ситуации, — заявил Егоров. (Иван Торопцев)

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