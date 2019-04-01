Александр Егоров: "Боккетти нужно было удалять"

Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).

– Насколько обоснованны претензии главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова по поводу судейства матча со "Спартаком"? Он в частности обвинил арбитра Сергея Лапочкина в непоследовательности…

– "Обвинил" – слишком громкое слово. Он высказал недовольство. Я соглашусь отчасти с Рахимовым. Там действительно возникла ситуация, когда арбитру следовало предъявить Боккетти вторую желтую карточку.

– То есть Боккетти, как и Семенова, нужно было удалять?

– Да. За вторую желтую карточку. Это мое мнение. (Виталий Айрапетов)

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