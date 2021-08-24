Александр Дюков: «РФС нужны мотивированные российские футболисты»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

«Если говорить о влиянии лимита на выступление нашей сборной, просто надо оглянуться в прошлое, и мы с вами увидим, что нет прямой зависимости между тем временем. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2021, но тем не менее наша национальная сборная выступила лучше. Поэтому прямой зависимости нет.

Если говорить о лимите на легионеров, этот инструмент работает, и он может быть эффективен. Но, на мой взгляд, он может быть эффективен краткосрочно. Да, если у вас есть сильный чемпионат и игроки. Но у вас есть игроки, на которых вы рассчитываете на турнире сборных, то, конечно, можно дать им определенную возможность получить игровую практику, чтобы через год-два они могли выступить на успешном турнире.

Если говорить о долгосрочном горизонте, то, скорее всего, мое убеждение, что этот подход уступает открытой конкуренции, и немало примеров игроков, которые, подписав крупные контракты, называемые бонусом за паспорт, просто потеряли интерес к себе и потеряли мотивацию. Если говорить о том, кто должен играть, мы, как Российский футбольный союз, меньше всего заинтересованы в легионерах, у нас в приоритете, чтобы играли российские футболисты. Но нам нужны действительно мотивированные российские футболисты, которые хотят прогрессировать и которые хотят добиваться высоких целей.

Поэтому, если говорить о нашем предложении, о новом подходе, то да, там, наверное, возможен этот бонус за паспорт. Но мы считаем, что правильно было бы, если бы этот бонус получал не какой-то игрок и терял мотивацию к развитию, а получал бы клуб, который бы делал ставку именно на российского игрока. Что касается опасения по поводу, что к нам будут приезжать некачественные легионеры, то предполагается ввести определенные требования к качеству этих легионеров. Этот механизм должен позволить не допустить некачественных легионеров в наш чемпионат», — сказал Дюков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

13 августа издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».