Александр Дюков рассказал о предложениях РФС по реформированию российского футбола

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о предложениях РФС по реформированию в стране.

— На прошлой неделе появилась информация, что РФС направил в РПЛ свои предложения насчет изменений в российском футболе. РФС пока это не комментировал. Можно узнать, что это за предложения, на чем они базируются и каковы будут следующие шаги?

— Мы действительно направили свои предложения, цель которых — повысить конкурентоспособность нашего профессионального футбола. Если говорить о мерах, то их несколько, но там принципиально есть два предложения: первое касается изменения структуры и формата проведения соревнований наших профессиональных лиг, второе предложение касается изменения подхода к определению количественного состава легионеров. По сути, можно говорить об изменении и отказе от лимита на легионеров в принципе.

Если говорить об изменении формата, то это важная инициатива, направленная на увеличение количества матчей, а также на то, чтобы не было проходных матчей и каждый из них имел значение. Еще ставится задача увеличить количество матчей между прямыми конкурентами.

На наш взгляд, это будет способствовать повышению как эффективности, так и роста доходов клубов, что является важным. Хотя у нас нет такого ожидания, что, только изменив формат чемпионата, мы принципиально изменим наш футбол и повысим его конкурентоспособность.

Если говорить о факторах, которые являются важными для повышения конкурентоспособности нашего профессионального футбола, то работа клубов, тренеров, спортивных директоров более важна. При этом формат и структура соревнований тоже важный элемент. Если есть возможность его улучшить, это надо делать.

— Будет ли мнение клубов учитываться при внедрении этих реформ?

— Да, конечно. Уже идет процесс обсуждения, и для нас очень важно мнение клубов, поэтому это будет совместное и согласованное решение, которое будет принимать не только РФС, но и наша лига.

— Почему была выбрана именно эта голландская компания Hypercube для? Не смущает ли вас то, что большинство лиг играет по гладкой системе? Могут ли все эти изменения решить эту проблему?

— Что касается данного рейтинга, к нему есть вопросы. Важно, наверное, учитывать не только интенсивный бег, этот рейтинг — один из индикаторов, который показывает, что нам есть в чем добавлять, что касается интенсивности. Что касается компании Hypercube — это компания, у которой огромный опыт участия в проектах по изменению форматов в ряде европейских лиг, и действительно, те реформы, которые были проведены в других лигах, они были, на мой взгляд, успешными. У них есть соответствующие базы данных, алгоритмы, которые позволяют делать очень быстрые расчеты, тем самым меняя формат соревнований. Это повлияет на посещение матчей, на рейтинги и скажется на доходах.

— Требовались ли согласования или корректировки от проекта Hypercube?

— Что предлагается сейчас, это все-таки неокончательная версия. При предварительной версии и совершался такой диалог. Соответственно, что предлагала компания Hypercube вначале и что предлагает сейчас — произошли огромные изменения, — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».