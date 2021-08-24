Александр Дюков: «Европейский футбол уходит вперед»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о развитии российского футбола и выступлении сборной России.

«Для того чтобы создать боеспособный коллектив, большую роль играет, в каком состоянии игроки приезжают в сборные, насколько они готовы играть в современный футбол, в который играют в Европе. Тут есть повод у нас для озабоченности. Я не могу сказать, что происходит какая-то деградация в российском футболе, просто мы сейчас остались в том состоянии, в котором были в нулевые годы.

Мы видим, что европейский футбол уходит вперед. Понятно, что в футболе происходят какие-то изменения постоянно. 80 лет назад к знаменитому испанскому футболу начали прибавляться новые элементы. Появились тренеры-новаторы, фамилии их известны. Футбол стал более агрессивным, вырос темп игры. Это все изменило уровень европейского футбола. Он изменился в каждой фазе игры.

Мы, к сожалению, своевременно на это не отреагировали и поэтому сейчас имеем ту ситуацию, когда даже средний чемпионат в Европе уходит вперед. Здесь нам надо догонять. Тут очень важна работа тренеров, спортивных директоров. Надо менять тренировочный процесс, посмотреть на стиль игры, который проповедует наши футбольные клубы», — сказал Дюков в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В сезоне-2021/22 три российских клуба участвовали в квалификациях еврокубков: «Спартак» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов уступил «Бенфике», а «Рубин» и «Сочи» не смогли пройти 3-й квалификационный раунд Лиги конференций, уступив польскому «Ракуву» и сербскому «Партизану» соответственно.