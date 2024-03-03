Алаев — о Промесе: «Человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ»
Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что если у человека есть непогашенная судимость, то он не должен играть в лиге.
— Пока дело не закрыто и идет апелляция, есть презумпция невиновности. Говорить о том, что человек преступник, я бы не стал и точно этого делать не буду. Конечно, если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ. Потому что футболисты, особенно Промес, который является одним из главных звезд лиги, служат примером для детей. У меня сын в 11 лет играет в футбол, для него Промес ориентир.
Не знаю, чем закончится апелляция, но не хотелось бы, чтобы люди с непогашенной судимостью играли в премьер-лиге. С другой стороны, есть право на работу, есть много юридических нюансов. Мы с юристами за этой ситуацией следим. Надеюсь, что апелляции Промеса и Влута закончатся удачно. Запретить играть как лига мы не можем. Есть другие механизмы, например, комитет по этике. У президента лиги, как и у других людей, есть возможность обратиться в комитет и рассмотреть. Будем внимательно следить за ситуацией, — сказал Алаев.
— Вас не задевают шутки в адрес РПЛ, когда ее называют Лигой уголовников?
— Что касается шутки про лигу уголовников, меня эти шутки не задевают. Давайте не будем вешать ярлыки на того же Промеса, а дождемся окончания. Проще всего повесить, а потом может оказаться, что невиновен.
— Обращался ли «Спартак» к лиге?
— Они работают с юристами. Надеюсь, они разберутся со своим футболистом.
14 февраля 2024 года стало известно, что суд Амстердама приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 19 июня 2023 года футболист также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Амстердама заявили об отсутствии новостей по уголовным делам Промеса в Нидерландах.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
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2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
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4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
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5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
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6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
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10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5