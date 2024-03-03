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3 марта, 18:43

Алаев — о Промесе: «Человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что если у человека есть непогашенная судимость, то он не должен играть в лиге.

— Пока дело не закрыто и идет апелляция, есть презумпция невиновности. Говорить о том, что человек преступник, я бы не стал и точно этого делать не буду. Конечно, если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ. Потому что футболисты, особенно Промес, который является одним из главных звезд лиги, служат примером для детей. У меня сын в 11 лет играет в футбол, для него Промес ориентир.

Не знаю, чем закончится апелляция, но не хотелось бы, чтобы люди с непогашенной судимостью играли в премьер-лиге. С другой стороны, есть право на работу, есть много юридических нюансов. Мы с юристами за этой ситуацией следим. Надеюсь, что апелляции Промеса и Влута закончатся удачно. Запретить играть как лига мы не можем. Есть другие механизмы, например, комитет по этике. У президента лиги, как и у других людей, есть возможность обратиться в комитет и рассмотреть. Будем внимательно следить за ситуацией, — сказал Алаев.

— Вас не задевают шутки в адрес РПЛ, когда ее называют Лигой уголовников?

— Что касается шутки про лигу уголовников, меня эти шутки не задевают. Давайте не будем вешать ярлыки на того же Промеса, а дождемся окончания. Проще всего повесить, а потом может оказаться, что невиновен.

— Обращался ли «Спартак» к лиге?

— Они работают с юристами. Надеюсь, они разберутся со своим футболистом.

14 февраля 2024 года стало известно, что суд Амстердама приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 19 июня 2023 года футболист также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Амстердама заявили об отсутствии новостей по уголовным делам Промеса в Нидерландах.

Квинси Промес
РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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