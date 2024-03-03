Алаев — о Промесе: «Человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что если у человека есть непогашенная судимость, то он не должен играть в лиге.

— Пока дело не закрыто и идет апелляция, есть презумпция невиновности. Говорить о том, что человек преступник, я бы не стал и точно этого делать не буду. Конечно, если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ. Потому что футболисты, особенно Промес, который является одним из главных звезд лиги, служат примером для детей. У меня сын в 11 лет играет в футбол, для него Промес ориентир.

Не знаю, чем закончится апелляция, но не хотелось бы, чтобы люди с непогашенной судимостью играли в премьер-лиге. С другой стороны, есть право на работу, есть много юридических нюансов. Мы с юристами за этой ситуацией следим. Надеюсь, что апелляции Промеса и Влута закончатся удачно. Запретить играть как лига мы не можем. Есть другие механизмы, например, комитет по этике. У президента лиги, как и у других людей, есть возможность обратиться в комитет и рассмотреть. Будем внимательно следить за ситуацией, — сказал Алаев.

— Вас не задевают шутки в адрес РПЛ, когда ее называют Лигой уголовников?

— Что касается шутки про лигу уголовников, меня эти шутки не задевают. Давайте не будем вешать ярлыки на того же Промеса, а дождемся окончания. Проще всего повесить, а потом может оказаться, что невиновен.

— Обращался ли «Спартак» к лиге?

— Они работают с юристами. Надеюсь, они разберутся со своим футболистом.

14 февраля 2024 года стало известно, что суд Амстердама приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 19 июня 2023 года футболист также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Амстердама заявили об отсутствии новостей по уголовным делам Промеса в Нидерландах.