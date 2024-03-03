В прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей по уголовным делам Промеса в Нидерландах

В пресс-службе прокуратуры Амстердама ответили на вопрос «СЭ» о ходе уголовных дел нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерландах.

«На самом деле пока нет никаких новостей», — сообщили «СЭ» в пресс-службе прокуратуры.

14 февраля 2024 года стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

19 июня 2023 года футболист также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

В текущем сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 21 матче за «Спартак» во всех турнирах.