Семшов: «Спартак» выглядел целостно в матче с «Зенитом», а в конце мог и победить»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением об игре сине-бело-голубых и «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ (0:0).

«Спартак» достаточно целостно выглядел, несмотря на то, что у «Зенита» в начале матча было преимущество. Потом за счет контроля мяча «Спартак» перехватил инициативу, а в концовке встречи мог забить мяч и победить. Вся борьба впереди. Пока команды вкатываются, нужно поймать игровой ритм. К тому же пришли новые футболисты. Тяжело кого-то выделить по этому матчу. Хотелось бы отметить оборону «Зенита» и «Спартака». Не хватило острых моментов в матче. Понятно, что для обеих команд эта игра была очень важна», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Петербуржцы набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.