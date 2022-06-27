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Алаев: «У нас нет полноценной структуры. Хотим, чтобы система российского футбола была единой»

Исполняющий обязанности главы РПЛ Алаев хочет видеть единую систему российского футбола
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Избранный временно исполняющим обязанности президента РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о реформировании системы российского футбола.

— Работа по реформированию всех уровней российского футбола ведется давно. Когда она будет завершена?

— Есть несколько сценариев, которые будут обсуждаться с клубами. Уже 7 июля начнется планомерное масштабное обсуждение на общем собрании ФНЛ. Каждый из сценариев подразумевает различные временные горизонты реализации. Надеюсь, в следующем году мы закончим эту работу. Наша задача — связать весь футбол в одну пирамиду. К сожалению, сейчас, поскольку верхние эшелоны нашего футбола играют по системе «осень-весна», у нас нет замкнутой и полноценной структуры. Мы же хотим, чтобы система российского футбола была ступенчатой и единой, — сказал Алаев «СЭ».

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

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Александр Алаев
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