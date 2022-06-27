Алаев: «У нас нет полноценной структуры. Хотим, чтобы система российского футбола была единой»
Избранный временно исполняющим обязанности президента РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о реформировании системы российского футбола.
— Работа по реформированию всех уровней российского футбола ведется давно. Когда она будет завершена?
— Есть несколько сценариев, которые будут обсуждаться с клубами. Уже 7 июля начнется планомерное масштабное обсуждение на общем собрании ФНЛ. Каждый из сценариев подразумевает различные временные горизонты реализации. Надеюсь, в следующем году мы закончим эту работу. Наша задача — связать весь футбол в одну пирамиду. К сожалению, сейчас, поскольку верхние эшелоны нашего футбола играют по системе «осень-весна», у нас нет замкнутой и полноценной структуры. Мы же хотим, чтобы система российского футбола была ступенчатой и единой, — сказал Алаев «СЭ».
27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -