В «Урале» сообщили о полной поддержке Алаева

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб поддерживает кандидатуру Александра Алаева в том, чтобы он и в дальнейшем остался во главе РПЛ.

«Конечно, мы поддерживаем кандидатуру Алаева. Кто-то другой? Я ничего не знаю. Мы поддержали Алаева и все», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.