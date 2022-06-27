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Сегодня, 15:03

В «Урале» сообщили о полной поддержке Алаева

Виктория Кравченко
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб поддерживает кандидатуру Александра Алаева в том, чтобы он и в дальнейшем остался во главе РПЛ.

«Конечно, мы поддерживаем кандидатуру Алаева. Кто-то другой? Я ничего не знаю. Мы поддержали Алаева и все», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-urale-zayavili-o-stoprotsentnoj-podderzhke-alaeva/
ФК Урал
Александр Алаев
Ашот Хачатурянц
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
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