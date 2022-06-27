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В «Зените» опровергли информацию о наличии у клуба предложений по Барриосу

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев отреагировал на то, что петербургский клуб получил много предложений от европейских клубов по трансферу хавбека Вилмара Барриоса.

«Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся», — сказал Медведев Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Барриос может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом». 28-летний колумбийский футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за клуб и сделал одну результативную передачу.

23 июня что Барриос прилетел в Россию и приступил к тренировкам «Зенита».

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-zenita-oproverg-informatsiyu-o-nalichii-u-kluba-predlozheniy-po-barriosu-1299178/
Вильмар Барриос
ФК Зенит
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