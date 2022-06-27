В «Зените» опровергли информацию о наличии у клуба предложений по Барриосу

Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев отреагировал на то, что петербургский клуб получил много предложений от европейских клубов по трансферу хавбека Вилмара Барриоса.

«Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся», — сказал Медведев Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Барриос может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом». 28-летний колумбийский футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за клуб и сделал одну результативную передачу.

23 июня что Барриос прилетел в Россию и приступил к тренировкам «Зенита».