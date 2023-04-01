Алаев допустил изменение формата Суперкубка России: «Пример — финал четырех в Испании»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопросы о проведении Суперкубка России-2023 и статусе Fan ID на матчах РПЛ.

— Регламент РПЛ? Не регламент, а положение. Мы приняли его вчера. Все поручения выполнили. Клубы передали положение о Суперкубке в РФС. Мы хотели обсудить этот вопрос на очном собрании с клубами. Мое личное мнение, нам надо подумать над изменением формата Суперкубка. Мы привыкли работать по одной канве, один матч — но время поменялось. Кубок показал, что можно менять форматы и на этом можно зарабатывать. Есть пример — финал четырех в Испании. Вряд ли у нас появятся матчи еврокубков в ближайшее время. Поэтому новый формат может быть интересен зрителям. Мне кажется, не надо бояться меняться, пробовать новые форматы. Грядущий Суперкубок мы утвердили в том формате, который был. Как определим структуру календаря, определимся с датой.

Ранее сообщалось, что Суперкубок России-2023 планируют провести 22 июля.