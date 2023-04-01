Полузащитник «Спартака» Умяров: «Нет никаких прогнозов по возвращению на поле»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о своей травме.

«Нет никаких прогнозов по возвращению на поле», — приводит Sport24 слова Умярова.

22-летний футболист присутствовал на матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) на костылях.

В середине марта хавбек перенес операцию на плюсневой кости после того, как консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Он получил повреждение в октябре прошлого года.