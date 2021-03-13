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Алекс Крал: «Победа в дерби — особенные чувства»

23:11
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился эмоциями после победы над «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России (2:1).

«Победа в дерби — это всегда особенные чувства», — написал чех в Twitter.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» занимает пятую строчку с 36 очками в активе.

В следующем туре красно-белые 18 марта примут екатеринбургский «Урал», «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с «Краснодаром».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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