Алекс Крал: «Победа в дерби — особенные чувства»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился эмоциями после победы над «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России (2:1).
«Победа в дерби — это всегда особенные чувства», — написал чех в Twitter.
«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» занимает пятую строчку с 36 очками в активе.
В следующем туре красно-белые 18 марта примут екатеринбургский «Урал», «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с «Краснодаром».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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