Рианчо уверен, что «Спартак» попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» победу над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.
«Думаю, победа над «Динамо» очень важна в борьбе за высокие места в этом сезоне. «Спартаку» нужно закончить сезон между двумя верхними позициями, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. Я думаю, что это главная цель! Финал сезона в этом году будет очень захватывающим!» — сказал Рианчо «СЭ».
Также Рианчо высказал свое мнение о молодых футболистах «Спартака», которым нужно набраться уверенности, а также добавил, что найти баланс главному тренеру поможет нападающий красно-белых Квинси Промес.
«Я думаю, что Промес будет играть важную роль в «Спартаке». С ним команда найдет баланс. Это важное подкрепление, и я надеюсь и желаю, чтобы он снова стал игроком, каким был и раньше», — добавил Рианчо.
После победы над «Динамо» «Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав ЦСКА. «Динамо» же с 36 очками расположилось на пятом месте.
(Константин Колмаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю