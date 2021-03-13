Рианчо уверен, что «Спартак» попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» победу над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Думаю, победа над «Динамо» очень важна в борьбе за высокие места в этом сезоне. «Спартаку» нужно закончить сезон между двумя верхними позициями, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. Я думаю, что это главная цель! Финал сезона в этом году будет очень захватывающим!» — сказал Рианчо «СЭ».

Также Рианчо высказал свое мнение о молодых футболистах «Спартака», которым нужно набраться уверенности, а также добавил, что найти баланс главному тренеру поможет нападающий красно-белых Квинси Промес.

«Я думаю, что Промес будет играть важную роль в «Спартаке». С ним команда найдет баланс. Это важное подкрепление, и я надеюсь и желаю, чтобы он снова стал игроком, каким был и раньше», — добавил Рианчо.

После победы над «Динамо» «Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав ЦСКА. «Динамо» же с 36 очками расположилось на пятом месте.

(Константин Колмаков)