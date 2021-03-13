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Виктор Мозес: «Очень важная победа в дерби»

23:06
Виктор Мозес. Фото Twitter
Виктор Мозес. Фото Twitter
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес подвел итог матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:1).

«Очень важная победа в дерби. Отличная игра в исполнении парней. Всегда приятно отличиться», — написал Мозес в Twitter.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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