Алан Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу, сообщает официальный Twitter ЦСКА.

«Твоя улыбка, когда ты снова в общей группе. Дзага вернулся к полноценным тренировкам и работает наравне со всеми без ограничений!» – говорится в посте.

Твоя улыбка, когда ты снова в общей группе ? Дзага вернулся к полноценным тренировкам и работает наравне со всеми без ограничений! ? pic.twitter.com/xMETnYhvgr – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 2, 2021

В текущем сезоне Дзагоев провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.