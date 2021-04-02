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Алан Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА

17:20
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу, сообщает официальный Twitter ЦСКА.

«Твоя улыбка, когда ты снова в общей группе. Дзага вернулся к полноценным тренировкам и работает наравне со всеми без ограничений!» – говорится в посте.

В текущем сезоне Дзагоев провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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