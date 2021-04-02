У защитника «Сочи» Мевли есть предложения от клубов РПЛ
17:14
Евгений Новиков, агент словенского защитника «Сочи» Михи Мевли, рассказал «СЭ» о ситуации с будущим игрока.
«У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных. Будем общаться чуть позже. С «Сочи» продвижений не было, но мы все еще готовы рассмотреть продление контракта», — сказал Новиков «СЭ».
В нынешнем сезоне Мевля принял участие в 24 официальных матчах за «Сочи», в которых отличился тремя забитыми мячами. Контракт словенского защитника истекает в конце нынешнего сезона.
(Сергей Федоров)
4
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...