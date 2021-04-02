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У защитника «Сочи» Мевли есть предложения от клубов РПЛ

17:14
Миха Мевля. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Миха Мевля. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евгений Новиков, агент словенского защитника «Сочи» Михи Мевли, рассказал «СЭ» о ситуации с будущим игрока.

«У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных. Будем общаться чуть позже. С «Сочи» продвижений не было, но мы все еще готовы рассмотреть продление контракта», — сказал Новиков «СЭ».

В нынешнем сезоне Мевля принял участие в 24 официальных матчах за «Сочи», в которых отличился тремя забитыми мячами. Контракт словенского защитника истекает в конце нынешнего сезона.

(Сергей Федоров)

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