Али Соу назвал воспитанника «Спартака» Давыдова фантастическим игроком

Нападающий «Ростова» Али Соу в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем партнере по софийскому ЦСКА Денисе Давыдове.

— В софийском ЦСКА ты играл с Денисом Давыдовым. Его называли российским Месси. Он правда настолько талантливый?

— Когда я только-только приехал в Софию, увидел Дениса и подошел к нему. Я сказал ему, что он очень хороший игрок и может помочь команде. Говорил ему это с первого дня в клубе. Мы с ним хорошие друзья, до сих пор общаемся. Он фантастический игрок. Он — талант. Когда видишь его игру, понимаешь это.

Давыдов — воспитанник «Спартака», выступал в системе клуба с 2010 по 2018 год. За красно-белых 26-летний футболист провел 33 матча и забил 1 гол. Сейчас Давыдов выступает за «Томь».

(Константин Колмаков)

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