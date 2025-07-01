Заболотный обратился к болельщикам «Спартака» после перехода

Новичок «Спартака» Антон Заболотный записал видеообращение к болельщикам красно-белых.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 34-летним форвардом 1 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Красно-белые, привет. Жду вас на «Лукойл Арене» на первом домашнем матче «Спартака». Один за всех, и все за одного!» — сказал Заболотный в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч за «Химки» во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач. Ранее форвард также играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».