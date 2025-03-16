Семак: «К сожалению, «Спартаку» повезло больше в плане реализации»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Спартака» (1:2) в 21-м туре РПЛ.

— Напряженная игра получилась, — начал Семак. — К сожалению, «Спартаку» повезло больше в плане реализации. Моментов было немного и у нас, и у них. Не лучшая наша игра в плане качества — не хватало свежести. Медленно работали с мячом. Надо было гораздо быстрее и думать, и играть. А пропущенным голам способствовали наши ошибки. Обидно проигрывать, но ничего не поделаешь — это пройденный этап. Будем готовиться к следующим матчам.

— Есть ли вопросы по судейству: много было опасных моментов?

— По пенальти в первом тайме мне показалось, что ногу он убирал. Там ничего не было. Карточка вторая у Рябчука, мне кажется, была. Как и Бабичу в эпизоде с Гонду он мог дать по карточке — у Бабича была бы вторая. По офсайду не могу ничего сказать: по повтору, который был по ТВ, кажется, что колено Мартинса ближе к воротам, чем нога Нино. Сложно сказать, почему мяч засчитали. Возможно, есть какая-то другая камера... — сказал Семак.

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.