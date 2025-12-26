Белоголовцев — об Игоре Дмитриеве: «Мне даже нравится, что у него зенитовская родословная»

Популярный телеведущий и актер, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике красно-белых Игоре Дмитриеве.

«С огромной симпатией отношусь к Игорю Дмитриеву. Мне даже нравится, что у него зенитовская родословная. Надеюсь, раскроется, станет звездой — и можно будет сказать: «Плевать, что питерские гены. Попадает парень в нормальную команду — и вырастает в прекрасного игрока...» — сказал Белоголовцев «СЭ».

21-летний Дмитриев является воспитанником «Зенита». В сезоне-2025/26 полузащитник провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.