Тюкавин: «Верил, что «Динамо» с Карпиным поборется за чемпионство. Что-то пошло не так»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал работу под руководством бывшего главного тренера команды Валерия Карпина.

56-летний специалист совмещал посты в клубе и сборной России с лета 2025 года. 17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо».

«Конечно, верил, что с ним поборемся за чемпионство. Ожидал, что будем рвать, носиться, выигрывать. Но вышло наоборот. До сих пор не могу найти ответ, что именно не получилось. Ответ не нашелся даже в разговорах с игроками: футболисты сильнейшие, все условия есть. Но что-то пошло не так», — написал Тюкавин в своем блоге на «Спортс».

23 декабря «Динамо» объявило, что до конца сезона команду будет возглавлять Ролан Гусев, который стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Карпина.

Бело-голубые ушли на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко в 18 турах.