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«Акрон» — «Зенит»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию

«Акрон» встретится с «Зенитом» в матче 12-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Акрон» встретится с «Зенитом» в матче 12-го тура чемпионата России в пятницу, 18 октября. Игра пройдет в Самаре на «Солидарность Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до матча, также ее можно смотреть на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи в Самаре. Основные события игры «Акрон» — «Зенит» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит

В сезоне-2024/25 команды дважды встречались в группе пути РПЛ Кубка России. Первый матч по пенальти выиграл «Акрон» (1:1, 5:4), а второй — «Зенит» (5:1).

В чемпионате России «Зенит» набрал 26 очков, а «Акрон» — 12.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
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