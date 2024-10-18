Глебов — о переходе в «Спартак»: «Карпин советовал мне переходить»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» рассказал о том, какой диалог у него сложился с Валерием Карпиным на тему перехода в «Спартак».

— Ты признавался, что общался с Карпиным по поводу возможного перехода в «Спартак». Что Валерий Георгиевич тебе посоветовал?

— Не было такого, чтобы он мне прямо советовал уходить или оставаться. У тренера такая позиция: он не хочет лишаться меня как хорошего игрока, но если поступит устраивающее клуб предложение, то как бывший футболист и нынешний тренер он мне посоветовал переходить.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. За это время он провел в клубе 183 матча, в которых забил 12 мячей и сделал 16 голевых передач. В сезоне-2024/25 хавбек забил 1 гол в 15 матчах за команду.

Действующий контракт 24-летнего игрока с «Ростовом» рассчитано до лета 2028 года.

Дарик Агаларов