«Акрон» — «Рубин»: Даку сократил отставание гостей и догнал Батракова в гонке бомбардиров РПЛ

«Рубин» отыграл один мяч в матче против «Акрона» в 9-м туре РПЛ — 1:2.

На 54-й минуте забил Мирлинд Даку. На счету албанца теперь восемь голов в текущем розыгрыше РПЛ. Он догнал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в гонке лучших бомбардиров РПЛ.