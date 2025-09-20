«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Динамо» Махачкала и «Локомотив» встретятся в матче чемпионата России

«Динамо» Махачкала и «Локомотив» встречаются в матче девятого тура чемпионата России в субботу, 20 сентября. Игра на «Анжи Арене» в Каспийске начинается в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

20 сентября 2025, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча махачкалинцев и железнодорожников. За ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Локомотив» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу в Каспийске показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала).

В восьми турах РПЛ «Динамо» набрало 8 очков, «Локомотив» — 16. В восьмом туре динамовцы проиграли «Рубину» (1:2), а железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).