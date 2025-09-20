«Акрон» — «Рубин»: Бистрович забил дебютный гол и удвоил преимущество хозяев

«Акрон» забил второй гол в матче против «Рубина» в 9-м туре РПЛ — 2:0.

На 50-й минуте отметился Кристиян Бистрович. Экс-полузащитник ЦСКА забил дебютный гол за тольяттинский клуб.