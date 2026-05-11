«Акрон» — «Ростов»: гости увеличили преимущество на 39-й минуте

«Ростов» забил второй гол в ворота «Акрона» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:0.

На 39-й минуте отличился Мохаммад Мохеби, который нанес удар из-за штрафной в правый угол — мяч попал в штангу и отскочил в сетку.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.