Бителло: «РПЛ — очень сильный чемпионат. В России чувствую себя безопаснее, чем в Бразилии»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло поделился мнением о выступлении в РПЛ и жизни в России.

— По системе «гол+пас» в первом сезоне вы набрали 12 очков, во втором — 15, сейчас — уже 16. Чувствуете, что постоянно прогрессируете в России?

— Думаю, что да. В этом сезоне я отдаю больше голевых передач и отлично себя чувствую. Индивидуально считаю, что хорошо провёл сезон, но нужно продолжать прогрессировать и наконец выиграть титул с «Динамо».

— Вы уже здесь почти три года. Что вам больше всего нравится в России?

— Москва — очень красивый город. Я чувствую себя здесь комфортно и безопасно — безопаснее, чем в Бразилии. Плюс, РПЛ — очень сильный чемпионат, который мне нравится, — цитирует Бителло официальный сайт «Динамо».

После 28 матчей «Динамо» с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся турах бело-голубые сыграют с «Краснодаром» (11 мая) и «Балтикой» (17 мая).

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