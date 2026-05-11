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11 мая, 11:00

«Акрон» — «Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть видео онлайн

«Акрон» и «Ростов» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Акрон» и «Ростов» встретятся в матче 29-го тура чемпионата России в понедельник, 11 мая. Игра пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
11 мая, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
1:3
Ростов

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» набрал 27 очков в 28 турах Российской премьер-лиги, «Ростов» — 30 очков. В предыдущем матче «Акрон» проиграл «Краснодару» со счетом 0:1, а «Ростов» победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
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Балтика

 2
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И К Ж
Илья Рожков
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 3 1 1
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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