«Акрон» — «Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть видео онлайн

«Акрон» и «Ростов» встретятся в матче чемпионата России

«Акрон» и «Ростов» встретятся в матче 29-го тура чемпионата России в понедельник, 11 мая. Игра пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» набрал 27 очков в 28 турах Российской премьер-лиги, «Ростов» — 30 очков. В предыдущем матче «Акрон» проиграл «Краснодару» со счетом 0:1, а «Ростов» победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1.

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