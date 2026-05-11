РУСАДА в апреле проверило на допинг восемь футболистов «Спартака»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле протестировало восемь футболистов московского «Спартака», сообщает ТАСС.

Эта проверка стала самой масштабной за месяц для одного клуба в 2026 году.

Допинг-тестирование прошли Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Александр Довбня, Руслан Литвинов, Александр Максименко, Илья Самошников, Даниил Зорин и Антон Заболотный. В пробе Заболотного были обнаружены следы запрещенного вещества.

Также в апреле РУСАДА проверило по четыре футболиста «Балтики» и «Оренбурга». В марте тестирование прошли по два игрока «Балтики» и «Акрона», а также по одному футболисту «Ростова» и «Краснодара». В январе проверки игроков клубов РПЛ не проводились.

Ранее «Спартак» сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате внесоревновательной допинг-пробы. Футболиста временно отстранили от тренировок и матчей, однако с 30 апреля санкции были сняты. РУСАДА разрешило игроку вернуться к тренировкам и участию в соревнованиях.

Сам Заболотный заявил, что намерен доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил.

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