Источник: Гусев и Бителло наладили отношения после разногласий в конце прошлого сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев и полузащитник команды Бителло наладили отношения после разногласий, которые возникли в конце прошлого сезона, утверждает Legalbet.

В прошлом сезоне бразилец из-за травмы не полетел вместе с командой на матч 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3). При этом Гусев предлагал футболисту провести на поле 30 минут, однако Бителло отказался от этого варианта.

В этом сезоне 25-летний Бителло сыграл 15 матчей в чемпионате России, забил 5 голов и отдал 3 передачи. Контракт 25-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

17 ноября Валерий Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Гусев.