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Источник: Гусев и Бителло наладили отношения после разногласий в конце прошлого сезона

Анастасия Пилипенко

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев и полузащитник команды Бителло наладили отношения после разногласий, которые возникли в конце прошлого сезона, утверждает Legalbet.

В прошлом сезоне бразилец из-за травмы не полетел вместе с командой на матч 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3). При этом Гусев предлагал футболисту провести на поле 30 минут, однако Бителло отказался от этого варианта.

В этом сезоне 25-летний Бителло сыграл 15 матчей в чемпионате России, забил 5 голов и отдал 3 передачи. Контракт 25-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

17 ноября Валерий Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Гусев.

Источник: Legalbet
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Бителло
Ролан Гусев
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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
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Александр Соболев

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 6
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