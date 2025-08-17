«Акрон» — «Оренбург»: Лончар забил автогол

«Оренбург» сравнял счет в матче 5-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:1.

На 59-й минуте полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар, который открыл счет в этой игре, забил автогол.