Вратарь Адамов отметил игру «Зенита» в меньшинстве в матче со «Спартаком»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал игру своей команды в меньшинстве в выездном матче пятого тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Оставшись в меньшинстве, заиграла команда увереннее, эмоциональнее? Да. Минут 15, я думаю, вообще очень хороших были. Мяч держали, контролировали. Через низ выходили, атаки были. Опять же психология, наверное. Я думаю, с этим все связано. Может быть, и «Спартак» немножко подсел, подуспокоилась игра. Если честно, интересны эти моменты, когда в полном составе ничего не получается, а в минус один выглядишь лучше.

До конца мысли такие были [о победе после гола Александра Соболева], потому что у меня раньше много таких матчей было, когда в меньшинстве получалось выигрывать. До конца веришь в это, надеешься, ждешь», — цитирует 27-летнего вратаря пресс-служба «Зенита».

«Зенит» играл в меньшинстве с 50-й минуты после удаления Дугласа Сантоса. Соболев забил на 63-й минуте и сравнял счет.

«Спартак» (5 очков) занимает 12-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.