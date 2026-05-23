Представитель Дзюбы о результатах «Акрона»: «Задачу решили. А концовку сезона нужно забыть, как страшный сон»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, поделился с «СЭ» мнением о результатах команды по итогам сезона-2025/26.

«Естественно, никто не может быть доволен весной. Команда показывала плохой результат. Но «Акрон» смог достичь главной цели последних нескольких недель. Главное, что решили задачу. А концовку сезона нужно забыть, как страшный сон, всем в «Акроне». Нужно перевернуть страницу и двигаться дальше», — сказал Гольдман «СЭ».

Ранее представитель Дзюбы сообщил, что игрок покидает «Акрон». 37-летний россиянин провел за клуб 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.

«Акрон» сохранил прописку в РПЛ, победив «Ротор» со счетом 2:1 по сумме двух встреч в VK Видео переходных матчах.