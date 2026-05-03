Губерниев — о работе Челестини в ЦСКА: «Король-то голый оказался, да и не король он вовсе!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.



«Хочу сказать, что фигура Челестини абсолютно переоценена. Он больше года нигде не задерживался, я посмотрел. Мания величия у него огромная чувствуется. Методист он плохой, потому что команду за полтора месяца вообще никак не смог подготовить. Думаю, после этого сезона Челестини больше не будет работать с ЦСКА. Король-то голый оказался, да и не король он вовсе! Разбег на рубль, а удар на копеечку», — сказал Губерниев «СЭ».



Челестини работает в московской команде с июня 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 28 туров ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата России.