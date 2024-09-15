«Акрон» — «Химки»: видео голов

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«Акрон» на своем поле принимает «Химки» в матче 8-го тура РПЛ.

39-я минута. С. Бакаев — 1:0.

44-я минута. Лончар — 2:0.

Обе команды могут одержать свою вторую победу в текущем розыгрыше РПЛ.