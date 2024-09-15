Махачев приехал на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев приехал на матч 8-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком».

Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Махачкале. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Перед этой встречей махачкалинский клуб с 8 очками занимает 10-е место в чемпионате России. Красно-белые располагаются на пятой строчке турнирной таблицы с 14 очками. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.