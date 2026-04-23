«Акрон» — «Динамо» Махачкала: видео голов

«Акрон» дома сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ — 1:1.

9-я минута. Роберто Фернандес — 1:0

75-я минута. Джавад Хоссейнеджад — 1:1

«Акрон» (24 очка) продлил серию без побед до 10 матчей и поднялся на 11-е место в РПЛ. «Динамо» с 24 очками уступает тольяттинцам по дополнительным показателям и опустилось на 12-ю позицию. Команды оторвались на 2 очка от зоны вылета.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 17:30. Самара Арена (Самара)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max