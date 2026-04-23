«Динамо» выразило соболезнования родным телеведущего Пиманова

Московское «Динамо» выразило соболезнования родным и близким телеведущего и режиссера Алексея Пиманова.

Пиманов скончался 23 апреля. Ему было 64 года.

«Алексей был одним из авторов фильма «11 молчаливых мужчин», снятого о подвиге динамовцев во время британского турне. Выражаем искренние соболезнования», — говорится в сообщении клуба.

Пиманов известен также в качестве ведущего программы «Человек и закон».

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