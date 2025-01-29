«Акрон» в товарищеском матче уступил «Ченду Жунчэн»

«Акрон» в товарищеском матче уступил китайскому клубу «Ченду Жунчэн» со счетом 1:3.

В составе тольяттинцев отличился Арсений Дмитриев. Матч проходил в формате два тайма по 40 минут.

В следующем товарищеском матче «Акрон» сегодня сыграет с «Урарту». Начало встречи в 17:00 мск.